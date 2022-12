ONE WOMAN SHOW CAROLINE VIGNEAUX Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

ONE WOMAN SHOW CAROLINE VIGNEAUX
37 rue de Lorraine Théâtre Lunéville

2023-02-04 20:30:00

Meurthe-et-Moselle Après avoir «quitté la robe» dans son précédent spectacle, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Ève dans le jardin d’Eden. À son tour, elle croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de la connaissance… Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre la vérité sur des secrets jamais abordés, et s’installe à Lunéville pour tout vous révéler, quitte à briser des tabous ancestraux ! +33 3 83 76 48 60 © DR

