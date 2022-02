One woman show – Anne Roumanoff – Nouveau spectacle Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

One woman show – Anne Roumanoff – Nouveau spectacle Saint-Brieuc, 15 avril 2022, Saint-Brieuc. One woman show – Anne Roumanoff – Nouveau spectacle Hermione Brézillet Saint-Brieuc

2022-04-15 – 2022-04-15 Hermione Brézillet

Saint-Brieuc Côtes d’Armor Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : « Tout va bien ! ». Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence… Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle !

Contact PMR : 02.98.47.94.54 +33 2 96 01 53 53 https://www.saintbrieucexpocongres.com/ Anne Roumanoff revient avec un tout nouveau spectacle : « Tout va bien ! ». Tout va vraiment bien ? Au menu, les réseaux sociaux, Emmanuel Macron, le politiquement correct, les femmes divorcées, la start-up nation, les sites de rencontres, le culte de l’apparence… Anne Roumanoff n’a jamais été aussi mordante, sensible, libre et rayonnante que dans ce nouveau spectacle !

Contact PMR : 02.98.47.94.54 Hermione Brézillet Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2022-01-03 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Hermione Brézillet Ville Saint-Brieuc lieuville Hermione Brézillet Saint-Brieuc Departement Côtes d'Armor

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc/

One woman show – Anne Roumanoff – Nouveau spectacle Saint-Brieuc 2022-04-15 was last modified: by One woman show – Anne Roumanoff – Nouveau spectacle Saint-Brieuc Saint-Brieuc 15 avril 2022 Côtes-d’Armor saint-brieuc

Saint-Brieuc Côtes d'Armor