Vanves

Théâtre de Vanves – Panopée, le mardi 29 mars à 19:00

“One / Two Male / Female Limited / Un-limited Right / Left Immobility / Movement Straight / Curve Luminous / Obscure (…) ” Cette création se tient à la frontière du spectacle et du concert, empruntant aux codes de ces deux formats de représentations. Elle questionne l’ensemble des paramètres qui animent la dynamique relationnelle à travers le prisme du corps : les notions de double, d’alter ego, d’égalité des sexes… Tout en s’inscrivant de façon documentée dans les questionnements actuels autour du féminisme, de l’hétéronormativité et de l’institution-couple, cette création relate, non sans humour, une trajectoire subjective qui cherche à brouiller les pistes entre références pop ou underground et celles « dites » plus érudites et élitistes, créant un objet hybride à l’image d’une pensée en mouvement. Cette création est l’occasion d’essayer de comprendre comment le monde émotionnel intime et subjectif cohabite avec un système social donné et ses contraintes imposées. Conception | Pauline Tremblay Interprétation | Sylvain Ollivier & Pauline Tremblay Composition & interprétation musique live | Sylvain Ollivier & Pauline Tremblay Création sonore | Aude Rabillon Création Lumière | Laurent Fallot Dramaturgie | Elsa Ménard Scénographie | Sylvie Gabin & Pauline Tremblay Artwork vinyle à venir | Fred Crayon Administration | Marion Valentine Ce projet a reçu le soutien de la DRAC Ile-de-France et de la Région Ile-de-France dans le cadre de l’aide au projet Danse | Il est accompagné par le dispositif AVEC (Théâtre de Vanves et AlterMachine), Danse Dense et le pôle Cie du Collectif 12 Coproductions | R&D – Le Théâtre de Vanves – Danse Dense – Le Collectif 12- La Péniche Pop Lieux partenaires et résidences | Théâtre de Vanves – Le Théâtre Berthelot, Montreuil – Collectif 12, Mantes la Jolie – Les Fabriques, Nantes – Le point Éphémère, Paris – La Maison Populaire, Montreuil Création pour deux danseurs-musiciens Théâtre de Vanves – Panopée 11 Avenue Jacques Jezequel Vanves Vanves Hauts-de-Seine

