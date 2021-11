Mantes-la-Jolie Collectif 12 Mantes-la-Jolie, Yvelines ONE TWO, ONE TWO Collectif 12 Mantes-la-Jolie Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie

Yvelines

ONE TWO, ONE TWO Collectif 12, 2 décembre 2021, Mantes-la-Jolie. ONE TWO, ONE TWO

du jeudi 2 décembre au vendredi 3 décembre à Collectif 12

Cette création pour 2 danseurs-musiciens se tient à la frontière du spectacle et du concert, empruntant aux codes de ces deux formats de représentations. ONE TWO, ONE TWO aborde la question de ce que soulève émotionnellement la relation, le lien et l’attachement à l’autre. A travers le prisme du corps sont mis en jeu l’ensemble des paramètres qui animent la dynamique relationnelle (séduction, amour, agression, dépendance, confiance, domination). Cette création questionne nos réflexes androcentrés et hétéronormés et la possibilité, ou non, de s’en émanciper et de s’inventer d’autres modes de relations plus égalitaires et moins assignés.

De 3 à 10 euros

“One / Two Male / Female Limited / Un- limited Right / Left Immobility / Movement Welcome / Un-welcome Same / Other …. ils pensent avoir réponse à tout …… Ils pensent avoir réponse à tout” Collectif 12 174 boulevard du Maréchal Juin 78200 Mantes-la-Jolie Mantes-la-Jolie Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-02T20:00:00 2021-12-02T21:15:00;2021-12-03T20:00:00 2021-12-03T21:15:00

Détails Catégories d’évènement: Mantes-la-Jolie, Yvelines Autres Lieu Collectif 12 Adresse 174 boulevard du Maréchal Juin 78200 Mantes-la-Jolie Ville Mantes-la-Jolie lieuville Collectif 12 Mantes-la-Jolie