ONE TECH – Warmango : le rachat plutôt qu’une levée de fonds Le Mixeur, 10 mai 2022, Saint-Étienne.

Le Mixeur, le mardi 10 mai à 09:00

Lorsqu’une startup s’allie via le rachat pour conquérir de nouveaux marchés Après avoir levé 4 millions d’euros ces dernières années, Warmango.fr a récemment été rachetée par le groupe Van Marcke négociant spécialisé en sanitaire-chauffage fondé il y a plus de 90 ans, est présent dans 7 pays, emploie plus de 1 500 personnes et a enregistré 511 M€ de chiffre d’affaires en 2020. Warmango.fr est une startup qui a pour mission de réinventer l’expérience d’achat des professionnels du bâtiment en l’optimisant, la rendant plus simple et en y apportant plus de sens. Warmango possède plus de 50 000 références produit des plus grands fabricants, livrés rapidement sur chantier. Leurs clients adhérents, qu’ils soient plombiers chauffagistes, électriciens, bénéficient d’une quantité de services adaptés à leurs besoins : paiement à 30 jours, application mobile, livraison et facture unifiée et un conseiller personnel dédié. Quelles sont les motivations derrière ce rachat plutot que la levée de fonds ? Maxime Augiat, CEO et fondateur de Warmango abordera deux axes en lien avec sa startup : – S’allier à un partenaire stratégique – Accélérer sur le marché français et sur le marché européen

Gratuit sur inscription

French Tech One Lyon St-Étienne invite ses adhérents et les curieux de l’écosystème startup à un petit-déjeuner avec Warmango.

Le Mixeur 5 rue Javelin Pagnon, 42000, Saint-Étienne Saint-Étienne Loire



