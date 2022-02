One Tech – Shaary by Wesk : Du startup studio à la levée de fonds Le Mixeur, 15 mars 2022, Saint-Étienne.

One Tech – Shaary by Wesk : Du startup studio à la levée de fonds

Le Mixeur, le mardi 15 mars à 09:00

French Tech One Lyon St-Étienne invite ses adhérents et les curieux de l’écosystème startup à un petit-déjeuner avec [Shaary by Wesk](https://www.shaary.com/) Au programme : ————– Spécialiste de la mobilité électrique et sans bornes, Wesk propose des véhicules au micro-gabarit aux villes, aux entreprises et aux particuliers pour augmenter leur liberté de mouvement. Wesk est donc à la fois un opérateur de mobilité et un fournisseur de flottes de véhicules aux entreprises. **Liyes Haddad**, Co-founder & CTO de [**Shaary by Wesk**](https://www.shaary.com/) abordera 2 axes en lien avec sa start-up : * Dérisquer un projet entrepreneurial * Déployer une nouvelle solution de mobilité électriques La particularité de Wesk est d’être issu du Startup Studio Greenpact, qui réunit des co-entrepreneurs pour initier, financer et développer des entreprises dans les énergies renouvelables, la mobilité propre, l’éco-habitat et l’agriculture durable.

Sur inscription

Le Mixeur 5 rue Javelin Pagnon, 42000, Saint-Étienne Saint-Étienne Loire



