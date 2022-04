ONE TECH – L’épopée : Smash VS un géant de la Tech HUB612 Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

ONE TECH – L’épopée : Smash VS un géant de la Tech HUB612, 12 mai 2022, Lyon. ONE TECH – L’épopée : Smash VS un géant de la Tech

HUB612, le jeudi 12 mai à 09:00

Have you met SMASH? C’est le concurrent direct, français, de WeTransfer ! Lors de ce ONE TECH, vous apprendrez tout sur la startup française du transfert de fichiers qui concurrence le géant de la Tech : stratégie business, de communication, de partenariats, positionnement et levées de fonds. Découvrez pour la première fois les coulisses de la startup Une épopée contée par Romaric Gouédard-Comte, Co-fondateur et CEO de Smash. À la suite de ce ONE TECH, nous vous proposons avec le HUB612 un petit déjeuner pour prendre le temps de discuter des sujets de prédilection des entrepreneurs lors d’un moment de convivialité et de réseautage.

Gratuit sur inscription

SMASH, le HUB612 et French Tech One vous invitent à un temps d’échanges et de partage d’expériences. HUB612 90 Cours Lafayette, 69003 Lyon Lyon Lyon 3e Arrondissement Métropole de Lyon

