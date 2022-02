ONE TECH – La propriété intellectuelle : pour quoi faire ? TUBÀ Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

ONE TECH – La propriété intellectuelle : pour quoi faire ? TUBÀ, 22 mars 2022, Lyon. ONE TECH – La propriété intellectuelle : pour quoi faire ?

TUBÀ, le mardi 22 mars à 08:30

Adopter et maitriser les outils la Propriété Intellectuelle pour optimiser votre stratégie de développement. ———————————————————————————————————— Vous pensez que le brevet et le dépôt de marque sont les seuls outils à votre disposition pour protéger vos innovations ? Que les démarches liées à la protection intellectuelle sont chronophages et n’induisent que peu de retour sur investissement ? **Et si la PI c’était avant tout :** * Une boite à outils au service de la compétitivité et du développement de votre entreprise * Un moyen de sécuriser et rassurer vos investisseurs * Un levier d’optimisation fiscale Que vous développiez un produit software ou hardware, faites le point avec nos experts : * **Cécile MATHEVET**, Déléguée Générale Adjointe, INPI Auvergne Rhône-Alpes * **Richard JUAN**, Avocat Associé, Lawréa Avocats Une stratégie de PI appropriée = une stratégie de développement maîtrisée. Déroulé de la matinée : ———————– * 8h30 : accueil café * 9h-10h : Présentation du sujet du One Tech * 10h : Temps d’échanges/Réseautage

Sur inscription

French Tech Central, l’INPI et le Lawréa Avocats vous invitent à un temps d’échanges autour de la propriété intellectuelle. TUBÀ 227 cours Lafayette, 69006 LYON Lyon La Villette Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-22T08:30:00 2022-03-22T10:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon Autres Lieu TUBÀ Adresse 227 cours Lafayette, 69006 LYON Ville Lyon lieuville TUBÀ Lyon Departement Métropole de Lyon

TUBÀ Lyon Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lyon/

ONE TECH – La propriété intellectuelle : pour quoi faire ? TUBÀ 2022-03-22 was last modified: by ONE TECH – La propriété intellectuelle : pour quoi faire ? TUBÀ TUBÀ 22 mars 2022 lyon TUBÀ Lyon

Lyon Métropole de Lyon