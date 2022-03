One Tech – Dessintey : implanter son marché en Allemagne Le Mixeur, 12 avril 2022, Saint-Étienne.

One Tech – Dessintey : implanter son marché en Allemagne

Le Mixeur, le mardi 12 avril à 09:00

À propos de cet évènement ————————- **French Tech One Lyon St-Etienne** organise son **One Tech** avec **Dessintey**, startup **MedTech** basée sur le territoire de **Saint-Etienne Métropole**. **Au programme :** —————— **Dessintey** développe et commercialise des technologies de rééducation intensive pour accélérer le retour à l’autonomie des patients. Pour cela, **Dessintey** s’appuie sur les dernières avancées scientifiques en neurosciences et sur une proximité forte avec les thérapeutes pour proposer des technologies simples et efficientes. **Mathilde Tersiguel** , Responsable Administratif et Financier abordera 2 axes en lien avec le développement de **Dessintey** sur le marché allemand : – Comprendre les enjeux d’un marché et s’adapter – Comment anticiper & concrétiser la création d’une filiale

sur inscription

French Tech One Lyon St-Étienne invite ses adhérents et les curieux de l’écosystème startup à un petit-déjeuner avec Dessintey

Le Mixeur 5 rue Javelin Pagnon, 42000, Saint-Étienne Saint-Étienne Loire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-12T09:00:00 2022-04-12T10:30:00