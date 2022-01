One Tech : Design de Services Le Mixeur Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

French Tech One Lyon St-Etienne organise son One Tech avec Cité Design Services. Cité Design Services est la filiale de valorisation de la Cité du design, véritable laboratoire des transformations économiques et sociales. Elle accompagne à cet effet les entreprises et les administrations dans leurs démarches d’innovation centrées clients/usagers.

Entrée libre

French Tech One Lyon St-Étienne invite ses adhérents et les curieux de l’écosystème startup à un petit-déjeuner avec Cité Design Services Le Mixeur 5 rue Javelin Pagnon, 42000, Saint-Étienne Saint-Étienne Loire

