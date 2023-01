One Shot Marseille 6e Arrondissement Marseille 6e Arrondissement Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

2023-04-29 20:30:00

Le Molotov présente en accord avec Garmonbozia Inc : ONE SHOT.



Sans aucun doute l’un des groupes les plus marquants de la scène progressive internationale.

Depuis vingt-cinq ans, One Shot réinvente le mariage du rock et du jazz, puisant dans le premier son énergie foudroyante, et dans le second sa liberté et son goût de l'imprévu. Dans sa nouvelle configuration, inédite avec ses deux claviers, le quaturet a d'abord voulu rendre hommage à son guitariste James Mac Gaw, disparu en 2021, avant de décider de poursuivre ses explorations vers des horizons totalement nouveaux avec un album attendu pour mars 2023, "111". One Shot sur la scène du Molotov le 29 avril.

