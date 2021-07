Les Lilas LE TRITON Les Lilas, Seine-Saint-Denis one shot – like a poney LE TRITON Les Lilas Catégories d’évènement: Les Lilas

Seine-Saint-Denis

one shot – like a poney LE TRITON, 9 octobre 2021-9 octobre 2021, Les Lilas. one shot – like a poney

LE TRITON, le samedi 9 octobre à 20:30

ONE SHOT fut sans aucun doute un des groupes les plus marquants de la scène progressive internationale. Ce fut aussi pour le Triton une très grande histoire d’amitié et de fidélité. A l’origine, composé de la jeune base rythmique de la reformation de MAGMA, basse, guitare, claviers, complétée par Daniel Jeand’heur à la batterie, One Shot avait su rebondir après le départ d’Emmanuel Borghi, avec l’intégration de Bruno Ruder. À l’annonce de la maladie de James, le groupe avait été contraint de s’arrêter. Les quatre musiciens compagnons de James dans One Shot ont répondu immédiatement présents lorsque nous leur avons proposé de lui rendre hommage en refondant, pour un soir, ONE SHOT, mais pas tout à fait dans sa version d’origine…

Tarif E (20€, 15€, 12€, 8€)

HOMMAGE A JAMES MAC GAW LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-09T20:30:00 2021-10-09T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Les Lilas, Seine-Saint-Denis Étiquettes évènement : Autres Lieu LE TRITON Adresse 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Ville Les Lilas lieuville LE TRITON Les Lilas