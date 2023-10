One Shot de Ousmane Sy Grande halle de la Villette Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Du jeudi 23 novembre 2023 au samedi 25 novembre 2023 :

.Public adolescents adultes. payant

A partir de 10 euros

Ultime création du chorégraphe Ousmane Sy, One Shot est un ballet 100 % féminin, vif et moderne. Un moment énergisant de partage et d’expression de soi, où collectif et individualités se répondent.

Huit danseuses occupent la scène de One Shot : des membres de Paradox-Sal, la compagnie fondée en 2012 par Ousmane Sy, et des invitées. La scénographie ménage un large espace délimité par des volumes bas praticables, dont le jaune répond au bleu des costumes et au noir des ombres. À gauche, Sam One DJ joue un mix de house et d’afrobeat, moteur à explosion d’une écriture vive et rythmée. La house dance et le hip-hop en sont le coeur battant, mais Ousmane Sy introduit ici d’autres pratiques et nuances, comme le flamenco ou le locking. Un double dialogue se déploie alors sous nos yeux : entre différents styles mais aussi entre le groupe et ses individualités. One Shot alterne ainsi figures d’ensemble et solos expressifs, dont l’énergie et les singularités finissent par gagner l’expression collective. Imaginée en 2020 pendant le confinement, la pièce est un manifeste joyeux et galvanisant, une déclaration d’amour à la danse.

Grande halle de la Villette 211 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Contact : https://lavillette.com/programmation/ousmane-sy_e1709

Dan.Aucante