ONE PIECE MUSIC SYMPHONY NOUVEAU SIECLE Lille, dimanche 1 décembre 2024.

Célébrez le 25ème anniversaire de la série TV de One Piece avec un concert événement ! Les scènes les plus mémorables de l’animé projetées sur écran géant au son d’un orchestre de 50 musiciens !Le moment est venu de célébrer le 25ème anniversaire de la série TV de One Piece avec force et émotions ! ONE PIECE Music Symphony revient avec un orchestre symphonique complet qui interprétera sur scène la musique de One Piece en synchronisation avec les meilleurs moments de l’anime projetés sur un écran géant ! Revivez le meilleur de toutes les aventures de l’équipage du Chapeau de Paille au son des musiques les plus palpitantes de la série !Cette tournée mondiale proposera un nouveau programme anniversaire, reprenant tous les moments les plus mémorables de 25 ans d’aventures à la télévision, du rassemblement de tous les membres de l’équipage de Luffy aux épisodes les plus récents, dans un ciné-concert avec projection sur écran géant. Vous retrouverez comme toujours les musiques préférées des fans, telles que « We Are ! », « Sai sai saikyo !!! », « Oitsumerareta » et « Binks no Sake », mais aussi de nouveaux morceaux spécialement créés pour célébrer l’occasion !

Tarif : 69.00 – 119.00 euros.

Début : 2024-12-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

NOUVEAU SIECLE Place Mendes France 59000 Lille 59