One piano show « Illuminé » par François Moschetta Six-Fours-les-Plages, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Six-Fours-les-Plages. One piano show « Illuminé » par François Moschetta 2021-07-24 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-24 Le Brusc Corniche des Iles Paul Ricard

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Dans les jardins de la maison du Patrimoine, le pianiste François Moschetta crée un spectacle pour vous faire découvrir l’univers et la musique du compositeur russe Alexander Scriabine. +33 4 94 34 93 50 dernière mise à jour : 2021-07-03 par

Lieu Six-Fours-les-Plages Adresse Le Brusc Corniche des Iles Paul Ricard Ville Six-Fours-les-Plages

