ONE + ONE Le Baiser Salé Paris, mardi 30 janvier 2024.

Le mardi 30 janvier 2024

de 21h30 à 22h30

.Tout public. payant PASS Soirée : 28 EUR

1 concert : 10 EUR

Célébrez avec nous #40ans de musique, de création, et d’amour!!

Énorme fête avec 40 concerts du 22 Janvier au 1er Février 2024 inclus!

Etienne et Swaéli nous invitent à nous laisser guider dans leur création joyeuse, généreuse, rieuse, et si complice. Leur admiration mutuelle donne lieu à des échanges de haute voltige et d’une profonde bienveillance !

Il émane de leur musique des parfums de liberté du jazz, des saveurs épicées d’Afrique, et des couleurs vives de la passion… Une savoureuse manière d’occuper l’espace, qui pour eux est un terrain de jeux où leurs basses nous émerveillent de placements rythmiques hors du commun, de phrases aux accents célestes, et de grooves sorciers venant des profondeurs marines et terrestres !

Le Baiser Salé 58 Rue des Lombards 75001 Paris

Contact : https://www.billetweb.fr/40ans-etienne-mbapp-one-one

ONE + ONE