Centre de congrès Le Dôme, le dimanche 26 septembre à 16:00

Pour sa sixième édition, le One-One Battle International réunira plus de 50 danseurs et beatboxeurs du monde entier, en s’affrontant dans des « battles » en 1 contre 1, pour près de trois heures de spectacle à couper le souffle. Cinq places seront également à prendre dans la catégorie breakdance lors de qualifications qui se dérouleront le même jour, afin de donner une chance à tous les danseurs de rejoindre la compétition.

Entrée payante : 10€ en prévente ; 1€ avec pass Acti City

Battles de breakdance et beatbox en 1 contre 1

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-26T16:00:00 2021-09-26T19:00:00

