UN SOMMET POUR AGIR FACE AUX MENACES SUR L’OCÉAN MERCREDI 9 FÉVRIER 9:00-9:15 – OUVERTURE DU ONE OCEAN SUMMIT 9:15 -10:45 Atelier : La gouvernance de l’océan face au changement 9:15 -10:45 Forum : Rencontre des flottes océanographiques européennes 9:15 -10:45 Forum : Du vent dans les voiles pour l’avenir 11:00 – 12:30 Atelier : Une économie du tourisme durable qui protège l’océan 11:00 – 12:30 Forum : One Ocean Science : un bilan des sciences océaniques sous la forme d’un tour du monde 13 : 00 – 14 : 00 DÉJEUNER 14:00-15:30 Atelier : Océans polaires 14:00-17:30 Forum : Océan, un patrimoine culturel 16:00-17:30 Atelier : Que protéger et pour qui ? 18:00-19:30 Atelier : Méditerranée 2030 18:00-19:30 Forum : L’ industrie maritime, pour des mers durables JEUDI 10 FÉVRIER 9:00 -10:30 Atelier : La science océanique nécessaire à une gestion durable de l’océan 9:00 – 10:30 Forum : Des navires à zéro émission 11:00 -12:30 Atelier : Quelle Mer nourricière en 2030 ? 11:00 – 12:30 Forum : Les femmes et l’océan 13 : 00 – 14 : 00 DÉJEUNER 14:00 -15:30 Atelier : Investir dans le Bleu, partenariats public-privé au service de l’océan 14:00 – 15:30 Forum : Résilience des villes et des territoires 16:00 -17:30 Atelier : Éducation mondiale à la mer et engagement de la jeunesse pour l’océan 16:00 – 17:30 Forum : Les grands ports s’engagent pour la transition écologique 18:00 -19:30 Atelier : Quelle Europe de la Mer ? 18:00 – 19:30 Forum : Ohé, Marin ! Appel du large VENDREDI 11 FÉVRIER 10:00-13:30 : ONE OCEAN SUMMIT Segment de haut niveau 13 : 30 – 15 : 00 DÉJEUNER 16:00-17:30 Forum : Les parlements de la mer 16:00-18:00 Forum : Régions maritimes d’Europe / 200 millions d’usagers de la mer EN SAVOIR PLUS : [https://oneoceansummit.fr/](https://oneoceansummit.fr/) One Planet Summit dédié à l’Océan Atelier des Capucins 25 Rue de Pontaniou, 29200 Brest Brest Finistère

