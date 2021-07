ONE NIGHT WITH HOLLY WOODLAWN (SAISON THÉÂTRE SORANO) Toulouse, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Toulouse.

ONE NIGHT WITH HOLLY WOODLAWN (SAISON THÉÂTRE SORANO) 2021-07-07 – 2021-07-07 THEATRE SORANO 35 Allées Jules Guesde

Toulouse Haute-Garonne

8 EUR 8 22 Comédie insensée sur l’univers underground américain des années 70, A Low Life in High Heels est l’autobiographie d’un jeune homme tourmenté par la culpabilité de ses orientations sexuelles, qui s’enfuit de chez lui et décide que la vie n’est que ce qu’on veut bien en faire. Dans une folle quête décomplexée, il devient à 16 ans Holly Woodlawn puis stripteaseuse, go-go danseur et mannequin avant d’être propulsée vers la célébrité comme travesti superstar par Andy Warhol… C’est l’hilarante et irrésistible histoire d’une liberté folle, de vies ravagées, et du triomphe d’un esprit indomptable.

En compagnie de ses complices musiciens issus du groupe pop français Coming Soon, Pierre Maillet met en scène cette performance théâtrale et musicale en forme de cabaret transformiste à la fois suranné et avant gardiste, à mi-chemin entre le stand-up et le music-hall. Une ode vivante et vivifiante à la différence.

Durée : 1h45

Biopic théâtral et musical.

Pierre Maillet / Théâtre des Lucioles

Une performance éblouissante et drôle en hommage à Holly Woodlawn, grande figure de l’underground américain des années 70, égérie d’Andy Warhol. Travesti star, Holly était actrice, chanteuse, mannequin, showgirl…

