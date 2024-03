ONE NIGHT OF QUEEN ZENITH TOULOUSE METROPOLE Toulouse, samedi 21 septembre 2024.

ONE NIGHT OF QUEEN, est le spectacle hommage rendu à QUEEN, authentique et impressionnant, qui présente sur scène ses tubes rock les plus légendaires.

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary MULLEN est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe THE WORKS, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe légendaire QUEEN… 24.524.5 24.5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 20:00:00

fin : 2024-09-21

ZENITH TOULOUSE METROPOLE 11 Avenue Raymond Badiou

Toulouse 31300 Haute-Garonne Occitanie contact@zenith-tm.com

L’événement ONE NIGHT OF QUEEN Toulouse a été mis à jour le 2024-03-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE