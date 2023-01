One Night of Queen – performed by Gary Mullen & the Works Zénith Nantes Métropole Saint-Herblain Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

One Night of Queen – performed by Gary Mullen & the Works Zénith Nantes Métropole, 24 janvier 2024, Saint-Herblain. 2024-01-24

Horaire : 20:00

Gratuit : non 47 € à 67 € BILLETTERIES : – zenith-nantesmetropole.com, ticketmaster.fr, francebillet.com- PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : kproduction44@orange.fr Concert. Pour revivre les concerts du mythique groupe Queen, qui de mieux que Gary Mullen and The Works pour réincarner l’inoubliable Freddie Mercury dans son show intitulé One Night of Queen ! One Night of Queen est le spectacle hommage rendu à Queen le plus authentique et le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Durant deux heures, ce show fascinant présente plus de 20 mégatubes des « Rois du Rock » : Bohemian rhapsody, A kind of magic, Under pressure, One vision, Somebody to love, I want to break free… Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement la réincarnation vocale et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la magie, la force et la virtuosité du groupe mythique Queen. Brian May, guitariste légendaire de Queen, certifie que Gary Mullen, non seulement dans sa performance scénique mais dans sa voix, est digne de l’excessif Freddie Mercury. The Show must go on !… Zénith Nantes Métropole Centre Saint-Herblain 44800

https://www.zenith-nantesmetropole.com

