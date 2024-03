ONE NIGHT OF QUEEN le Dôme Marseille, mercredi 25 septembre 2024.

ONE NIGHT OF QUEEN ♫♫♫ Mercredi 25 septembre, 20h00 le Dôme De 29,50 à 69€

Reprenant les tubes les plus légendaires du groupe mythique durant un spectacle fascinant de plus de deux heures, vous serez emporté par la magie et la puissance de : , , , , , , …

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement la réincarnation et le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la force et la virtuosité de ce groupe légendaire que fut .

le Dôme 48 Avenue de Saint-Just, 13004 Marseille