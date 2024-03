One Night of Queen Le dome de paris Paris, mercredi 9 octobre 2024.

One Night of Queen ONE NIGHT OF QUEEN est plus que jamais, le spectacle hommage à Queen le plus authentique, le plus abouti & le plus impressionnant qui n’ait jamais été présenté sur scène. 2h de spectacle. Mercredi 9 octobre, 20h00 Le dome de paris 75€

THE SHOW MUST GO ON…

Après le triomphe de la tournée 2022-2023 et ses 250 000 billets vendus dans l’hexagone, c’est un Gary Mullen au sommet de son art, plus virtuose et performant que jamais, qui revient à la conquête de la France avec son groupe THE WORKS pour nous replonger dans l’Univers de sa « Majesté » avec un nouveau spectacle en 2024, et une nouvelle scénographie grandiose !

Dans un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement la réincarnation et le sosie vocal et physique de Freddie Mercury. Avec son groupe The Works, il réussit l’incroyable pari de ressusciter la force et la virtuosité de ce groupe légendaire que fut QUEEN.

Brian May, guitariste légendaire de Queen, certifie que Gary Mullen, non seulement dans sa performance scénique mais également dans sa voix, « est bien le digne héritier de l’excessif Freddie Mercury ».

ONE NIGHT OF QUEEN EST SANS CONTESTE LE MEILLEUR SHOW DE QUEEN DEPUIS QUEEN !

Lien bande annonce : https://www.youtube.com/watch?v=RzUwkwgmLpg&t=85s

Le dome de paris 34 boulevard Victor – Paris 75015 Paris 15e Arrondissement Paris Île-de-France

