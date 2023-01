One night of Queen, concert rock LE DOME DE PARIS, 27 janvier 2023, Paris.

Du vendredi 27 janvier 2023 au mercredi 05 juillet 2023 :

mercredi, vendredi

de 20h30 à 22h30

. payant de 49€ à 79€

One Night of Queen est le spectacle hommage le plus authentique et le plus impressionnant rendu à Queen, présenté sur scène avec ses tubes rock les plus légendaires. Un show d’une qualité extraordinaire, Gary Mullen est véritablement le sosie vocal et physique de Freddie Mercury.

Durant deux heures, ce show fascinant présente plus de 20 mégatubes des «Rois du Rock» : Bohemian Rhapsody, A kind of Magic, Friends will be Friends, Under Pressure, One Vision, Somebody to love, I want to break Free…

LE DOME DE PARIS 34, boulevard Victor 75015 Paris

Contact : https://www.facebook.com/events/2111790495669364 0321265294 info@haracom.fr https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.facebook.com/Richard.Walter.Production https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/one-night-of-queen-billet/idmanif/479634#

Richard Walter Productions /Haracom One Night of Queen – Paris 27 janvier et 05 juillet 2023