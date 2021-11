One More Thing / Submission Théâtre de la Ville – Abbesses, 22 février 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Du 22 au 28 février 2022 :

lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi de 20h à 21h

et samedi de 17h à 18h

et dimanche de 18h à 19h

et dimanche de 15h à 16h

payant

À Tel Aviv, un laboratoire chorégraphique propose une masculinité nouvelle, détendue et pacifique, au-delà des stéréotypes de genre.

Submission et One More Thing d’Adi Boutrous forment un ensemble organique autour des identités genrées, interrogeant la possibilité d’une masculinité non machiste, militariste ou misogyne. D’une pièce à l’autre, s’ouvre une voie pour se détacher des tenailles mentales qui impactent la vie au quotidien, en Israël et ailleurs. Aux deux hommes célébrant leurs proximité et confiance mutuelle, répond un duo féminin, là aussi en balayant les carcans des clichés assignés, pour trouver une voie personnelle et authentique. Créé à la suite, le quatuor masculin One More Thing tient lieu d’aboutissement. Chargé de suspense, il évoque pourtant une absence de conflits et un soutien mutuel. Où les corps oscillent entre abandon et rebond, assumant leur vulnérabilité et créant de nouveaux possibles, en danse et dans la vie. Une utopie ?

