Scène 55, le mardi 15 mars à 20:30

Jeune chorégraphe arabe israélien, **Adi Boutrous** s’est formé à la Matte Asher School for Performing Arts dans le Kibbutz Gaaton, puis au Maslool – Professional Dance Program de Tel Aviv-Jaffa. Il a dansé avec les grands chorégraphes israéliens (Hillel Kogan, Iris Erez, Dana Ruttenberg, Noa Shadur…). Ses œuvres sont jouées sur les scènes internationales (Biennale de la Danse – Lyon, Pavillon Noir, Festival Julidans – Tel Aviv). Il a reçu le Premier prix du festival Shades of Dance – 2013. Dans sa création _Soumission_, il explorait les stéréotypes qui définissent l’identité lorsqu’elle est liée au genre. _**One more thing**_ est sa seconde collaboration avec le Théâtre de la Ville – Paris. Adi nous invite à prendre conscience de deux valeurs : celle du groupe et celle de l’individu. Interprétée par quatre hommes, la pièce réexamine la relation entre la masculinité et le pouvoir, l’espace conceptuel et le corps, la possibilité (ou non) d’être vulnérable. Également collectionneur de vinyles et DJ, le chorégraphe est aussi connu pour les bandes son éclectiques et originales, véritables marques de fabrique de ses spectacles. **Chorégraphie et performance** Adi Boutrous **Création d’artistes** Ariel Gelbart, Jeremy Alberge, Gal Gorfung, Adi Boutros **Directeur de répétition** May Zarhy **Conception lumières** Ofer Laufer **Conception de la bande originale** Adi Boutrous **Diffusion** DdD

Abonnement // Tarif B // Durée 1H // Tout public

Adi Boutrous

Scène 55 55 Chemin de Faissole, 06250 Mougins Mougins Saint-Basile Alpes-Maritimes



2022-03-15T20:30:00 2022-03-15T22:00:00