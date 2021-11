Bressuire Bressuire Bressuire, Deux-Sèvres One more Thing Bressuire Bressuire Catégories d’évènement: Bressuire

Bressuire Deux-Sèvres 8 12 EUR Etoile montante de la danse israélienne, Adi Boutrous est un chorégraphe arabe israélien. Son langage virtuose fusionne acrobatie, danses hip hop, contemporaine et traditionnelle. Comme dans un rituel de passage, sa pièce One more Thing crée un espace d’entraide magnifique entre quatre hommes.

Public : 13 ans et +. Durée : 1 h

