Val-d'Oise

Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons, le vendredi 18 février 2022 à 20:30

Adi Boutrous déploie sous nos yeux des codes pour échanger, pour trouver du plaisir dans la découverte des autres, pour encourager la spontanéité et le lâché prise. Quatre danseurs témoignent de l’envie de se toucher, de bâtir des ponts dans un océan de douceur, de s’ouvrir aux autres dans l’élégance d’un geste ou d’une attention.

de 8 à 23€

danse contemporaine Théâtre Paul Éluard (TPE) de Bezons 162 rue Maurice Berteaux 95870 Bezons Bezons Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-18T20:30:00 2022-02-18T21:30:00

