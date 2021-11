Lannion Lannion Côtes-d'Armor, Lannion One More Jump Lannion Lannion Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Lannion

One More Jump Lannion, 24 novembre 2021, Lannion. One More Jump Cinéma Les Baladins 34 Avenue du Général de Gaulle Lannion

2021-11-24 – 2021-11-24 Cinéma Les Baladins 34 Avenue du Général de Gaulle

Lannion Côtes d’Armor Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espace teinté d’espoir au milieu du conflit. Abdallah, athlète professionnel, a réussi à s’échapper de Gaza. Son ami Jehad, lui, y vit toujours. Il y entraîne de jeunes athlètes pour qui le sport reste le seul espace teinté d’espoir au milieu du conflit. Cinéma Les Baladins 34 Avenue du Général de Gaulle Lannion

dernière mise à jour : 2021-11-15 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Lannion Autres Lieu Lannion Adresse Cinéma Les Baladins 34 Avenue du Général de Gaulle Ville Lannion lieuville Cinéma Les Baladins 34 Avenue du Général de Gaulle Lannion