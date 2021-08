Paris Tour Eiffel île de France, Paris One More Joke X Tour Eiffel | 29.08.21 | Baptiste Lecaplain Tour Eiffel Paris Catégories d’évènement: île de France

One More Joke X Tour Eiffel | 29.08.21 | Baptiste Lecaplain Tour Eiffel, 29 août 2021, Paris.

de 19h30 à 22h30

payant

Le One More Joke prend de la hauteur en s’installant à la Tour Eiffel pour une saison 2021/2022 exceptionnelle ! Pour cette première, on invite un de nos humoristes préférés Mr Baptiste Lecaplain qui aura carte blanche pour cette soirée. C’est la première fois qu’un plateau de stand-up se produira au premier étage de la fameuse Dame de Fer… Au menu : Baptiste Lecaplain

Jérome Niel

Doully

Edgar – Yves Présenté par Certe Mathurin Déroulé de cette folle soirée: 19h30 – 20h : Retrait des billets au kiosque et accès à l’ascenseur historique réservé aux spectateurs 20h – 20h30 : Accueil du public en musique et avec une coupe de bulles au Salon Gustave Eiffel 20h30- 21h15 : Première partie du spectacle 21h15 – 21H40 : Entracte en musique et possibilité de se promener au premier étage 21h40 – 22h20 : Deuxième partie du spectacle Rappelez vous qu’on ne vous a jamais déçu sur terre, il en sera de même dans les airs ! On vous attend pour une soirée mémorable, Attention, les places sont limitées. Jokeusement vôtre ! L’équipe One More Joke PS : le pass sanitaire ou un test PCR de moins 72h est nécessaire. Spectacles -> Humour Tour Eiffel 3 avenue Anatole France Paris 75007

