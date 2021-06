Paris Fondation GoodPlanet Paris One More Joke X Fondation GoodPlanet Fondation GoodPlanet Paris Catégorie d’évènement: Paris

Programmation stand-up de grande qualité, musique live, visite et sensibilisation aux problématiques de la fondation, proposition food et boisson 100% bio, le tout en extérieur en plein cœur du bois de Boulogne ! Si tu veux rire, bronzer, découvrir, boire, te détendre en pleine forêt le tout à 5 minutes de Paris, réserve ta place dès maintenant ! En assistant au spectacle, tu soutiens également la fondation Goodplanet puisque 4 euros seront reversés sur chaque billet vendus. PROGRAMMATION 12h-18h : Visite de la fondation, atelier d’écriture, table ronde, détente dans le parc, bar et food 100% bio

16h30-17h30 : One More Joker (Concours jeunes humoristes, en partenariat avec la revue Haha) EN SOIREE (Billetterie) 19h-19h30 : Accueil concert live

19H30-20H: David Azencot – Extrait de son spectacle « Animal »

20h-20h30 : Table ronde écologique & solidaire avec Swann Périssé et membres de GoodPlanet

20h30-20h45: Interlude musique live

20h45-22h15 : One More Joke Paul Mirabel, Swann Périssé, Yacine Belhousse, Morgane Cadignan, Nordine Ganso et Tristan Lucas Présenté par Certe Mathurin 22h15-23h: Musique Live Événements -> Festival / Cycle Fondation GoodPlanet 1 Carrefour de Longchamp Paris 75116

6 : Boissière (219m) 6, 9 : Trocadéro (302m) – RER C : Station Neuilly – Porte Maillot + Bus 244

Contact :One More Joke onemorejokeparis@gmail.com https://www.onemore-joke.com/ https://www.facebook.com/one.more.joke.paris Événements -> Festival / Cycle

