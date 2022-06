One-Man show – Sellig épisode 5 Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon Catégories d’évènement: 42140

Chazelles-sur-Lyon

One-Man show – Sellig épisode 5 Chazelles-sur-Lyon, 9 juin 2022, Chazelles-sur-Lyon. One-Man show – Sellig épisode 5 Théâtre Marcel Pagnol 11 Boulevard Etienne Péronnet Chazelles-sur-Lyon

2022-06-09 – 2022-06-09 Théâtre Marcel Pagnol 11 Boulevard Etienne Péronnet

Chazelles-sur-Lyon 42140 EUR 29 29 Avec ce 5ème spectacle “Episode 5” aussi délirant que familial, SELLIG nous entraîne dans l’exploration de notre quotidien riche de situations à la fois agaçantes et drôles. Tout public. Durée 1h30. +33 4 77 54 98 86 https://www.forez-est.com/billetterie Théâtre Marcel Pagnol 11 Boulevard Etienne Péronnet Chazelles-sur-Lyon

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: 42140, Chazelles-sur-Lyon Autres Lieu Chazelles-sur-Lyon Adresse Théâtre Marcel Pagnol 11 Boulevard Etienne Péronnet Ville Chazelles-sur-Lyon lieuville Théâtre Marcel Pagnol 11 Boulevard Etienne Péronnet Chazelles-sur-Lyon Departement 42140

Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon 42140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chazelles-sur-lyon/

One-Man show – Sellig épisode 5 Chazelles-sur-Lyon 2022-06-09 was last modified: by One-Man show – Sellig épisode 5 Chazelles-sur-Lyon Chazelles-sur-Lyon 9 juin 2022 42140 Chazelles-sur-Lyon

Chazelles-sur-Lyon 42140