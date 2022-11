One-man show poétique « Un petit coin de poésie contre un grain ». Saint-Thégonnec Loc-Eguiner, 22 novembre 2022, Saint-Thégonnec Loc-Eguiner.

One-man show poétique « Un petit coin de poésie contre un grain ».

Park an Iliz Salle des associations Saint-Thégonnec Loc-Eguiner Finistère Salle des associations Park an Iliz

2022-11-22 20:00:00 – 2022-11-22 22:00:00

Salle des associations Park an Iliz

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Finistère

Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

Entre poésie et folie, sur le fil du rasoir, ce spectacle interprété par Jean-Louis Mordacq est à la fois drôle, surprenant et participatif. Il prône l’apaisement, invite aux rêves et aux voyages, évoque des thèmes comme l’amitié, la famille et l’amour, et est fait aussi pour que chacun puisse se questionner.

Public : dès 11 ans. Sur inscription auprès de la bibliothèque de Saint-Thégonnec Loc-Éguiner. Inscriptions ouvertes.

bibliotheque@saint-thegonnec-loc-eguiner.bzh +33 2 98 78 96 83

Salle des associations Park an Iliz Saint-Thégonnec Loc-Eguiner

dernière mise à jour : 2022-11-17 par