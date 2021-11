Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme, Indre One man show par “Yoann Charlier” Éguzon-Chantôme Éguzon-Chantôme Catégories d’évènement: Éguzon-Chantôme

Éguzon-Chantôme Indre Éguzon-Chantôme27 Route du Barrage Indre Yoann Charlier sera au 27 à Eguzon, et également en direct sur notre chaine Twitch si vous ne pouvez pas vous déplacer…

Spectacle : One man show par "Yoann Charlier". 

Yoann Charlier sera au 27 à Eguzon, et également en direct sur notre chaine Twitch si vous ne pouvez pas vous déplacer…

En direct et avec beaucoup d'humour, Il va démonter , décortiquer toutes les manipulations de chiffres, des sondages que l'on nous diffuse. Venez passer un moment de rigolade dans un spectacle interactif et apprenez à bien lire les sondages ! Ne ratez pas ça, vous allez participer.

Date: 20 novembre 2021
Lieu: 27 Route du Barrage, Éguzon-Chantôme, Indre
Contact: contact@le27eguzon.com, +33 6 76 46 33 26
Site web: https://www.le27eguzon.com/

En direct et avec beaucoup d’humour, Il va démonter , décortiquer toutes les manipulations de chiffres, des sondages que l’on nous diffuse. Venez passer un moment de rigolade dans un spectacle interactif et apprenez à bien lire les sondages ! Ne ratez pas ça, vous allez participer. ©le27

