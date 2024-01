One man show | Messieurs les coureurs Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais, samedi 3 février 2024.

One man show | Messieurs les coureurs Les amis de la brouette Saint-Aubin-de-Lanquais Dordogne

Un one man show, un seul en selle sur la transmission d’une passion… une histoire d’amour. « Papa… quand je serai grand je serai coureur du tour de France ! » Comme une promesse qu’on arrache… et qui jamais ne repoussera… Faut pas réaliser ses rêves… sinon on s’ennuie durant le sommeil…

Interprété par Pascal Paco Labadie.

À tous les cyclistes et autres amateurs du spectacle vivant, vous ne serez pas déçu !!

Merci de réserver si vous voulez manger à la brouette avant le spectacle.

Un one man show, un seul en selle sur la transmission d’une passion… une histoire d’amour. « Papa… quand je serai grand je serai coureur du tour de France ! » Comme une promesse qu’on arrache… et qui jamais ne repoussera… Faut pas réaliser ses rêves… sinon on s’ennuie durant le sommeil…

Interprété par Pascal Paco Labadie.

À tous les cyclistes et autres amateurs du spectacle vivant, vous ne serez pas déçu !!

Merci de réserver si vous voulez manger à la brouette avant le spectacle. .

Les amis de la brouette L’ancienne école

Saint-Aubin-de-Lanquais 24560 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 21:00:00

fin : 2024-02-03



L’événement One man show | Messieurs les coureurs Saint-Aubin-de-Lanquais a été mis à jour le 2024-01-26 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides