One Man Show « Même pas peur » Monassut-Audiracq Monassut-Audiracq Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées

Monassut-Audiracq

One Man Show « Même pas peur », 18 mars 2023, Monassut-Audiracq Monassut-Audiracq. One Man Show « Même pas peur » Salle communal Monassut-Audiracq Basses-Pyrénées

2023-03-18 – 2023-03-18 Monassut-Audiracq

Basses-Pyrénées Monassut-Audiracq 0 0 EUR Ecrit par Gilles LLERENA & Nicolas GUENIFFAY, mise en scène par Dominique DUROZIER.

« Mesdames, il ose tout vous !… Messieurs craignez le pire ! ».

Sur réservation. Ecrit par Gilles LLERENA & Nicolas GUENIFFAY, mise en scène par Dominique DUROZIER.

« Mesdames, il ose tout vous !… Messieurs craignez le pire ! ».

Sur réservation. ACST ACST

Monassut-Audiracq

dernière mise à jour : 2023-03-01 par

Détails Catégories d’Évènement: Basses-Pyrénées, Monassut-Audiracq Autres Lieu Monassut-Audiracq Adresse Salle communal Monassut-Audiracq Basses-Pyrénées Ville Monassut-Audiracq Monassut-Audiracq Departement Basses-Pyrénées Lieu Ville Monassut-Audiracq

One Man Show « Même pas peur » 2023-03-18 was last modified: by One Man Show « Même pas peur » Monassut-Audiracq 18 mars 2023 Basses-Pyrénées Monassut-Audiracq Salle communal Monassut-Audiracq Basses-Pyrénées

Monassut-Audiracq Monassut-Audiracq Basses-Pyrénées