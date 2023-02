One man show – MASCULIN Théâtre le Bout Paris Catégories d’Évènement: île de France

One man show – MASCULIN Théâtre le Bout, 5 janvier 2023, Paris. Du jeudi 05 janvier 2023 au jeudi 29 juin 2023

Dans le one man show “MASCULIN” Charlélie, le barbu drôle aux beaux sourcils, propose un humour édulcoré, satirique et plein d’autodérision pendant une heure de spectacle esthétique et nécessaire. Le rose, c’est pour les filles ? Osez toutes les couleurs avec Charlélie. Il sort de son placard pour vous faire marrer sans tabou en mêlant stand up, autodérision et une pointe de chansons girly. Charlélie séduit les femmes, rassure les hommes et invite chacun.e à se révéler.

Théâtre le Bout 6 rue Frochot 75009 Paris

