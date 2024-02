One man show – MASCULIN Théâtre le Bout Paris, jeudi 22 février 2024.

Dans son one man show « MASCULIN » Charlélie, le barbu drôle aux beaux sourcils, propose un humour édulcoré, satirique et plein d’autodérision pendant une heure de spectacle esthétique et rythmé.

« Pleure pas, t’es pas une fille ! »

Une injonction qu’il a souvent entendue et acceptée sans ciller, qui illustre parfaitement la société dans laquelle Charlélie a grandi. Un petit garçon « à part », qui jouait à la poupée, chantait, dansait sur des chansons pop et rêvait de monter sur scène ! Il ne s’est jamais identifié au modèle de virilité qui voudrait qu’un homme soit dominant, impassible ou encore anti-féminin.

Avec MASCULIN, son one-man-show, Charlélie interpelle, sans se prendre au sérieux mais en appuyant là où ça pique, sur ce modèle utopique et ses conséquences sur les femmes, les personnes LGBTQIA+ et surtout les hommes, victimes de masculinité toxique.

Dans ce spectacle, au fil des propos, entre rires et questionnement, chacun est alors renvoyé à lui-même. Charlélie exprime toutes les facettes de sa singularité avec un humour coloré et décapant qui fait du bien.

S’il y a bien un spectacle à voir, c’est celui-ci. Alors, « arrête de faire ta chochotte », « porte tes cou*lles », laisse tes préjugés au vestiaire et viens te marrer.

