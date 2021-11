Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André 22370, Pléneuf Val André One Man Show : Marc-Antoine Le Bret Pléneuf-Val-André Pléneuf-Val-André Catégories d’évènement: 22370

Pléneuf-Val-André 22370 Après avoir cartonné dans les émissions aussi différentes que celles de Laurent Ruquier, Cyril Hanouna ou sa chronique quotidienne à la radio, Marc-Antoine Le Bret ne se met pas de limite: de Macron à Mélenchon, de Kylian Mbappé à Jean Lasalle en passant par le Papa, Laurent Delahousse, Yann Barthès ou Vincent Cassel, Marc-Antoine Le Bret, c’est l’imitation sans limitation.

Réservation conseillée, payant. +33 2 96 72 85 06 https://casino-valandre.partouche.com/agenda/3178-marc-antoine-le-bret

