One-man show “les Mâles fêteurs” Cavagnac Cavagnac Catégories d’évènement: Cavagnac

Lot

One-man show “les Mâles fêteurs” Cavagnac, 2 avril 2022, Cavagnac. One-man show “les Mâles fêteurs” Cavagnac

2022-04-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-04-02

Cavagnac Lot Cavagnac Venez découvrir le one man show d’humour en rodage, d’Alex Champagnac, à la Bodega “le Pélissier” de Cavagnac.

Buvette sur place. Réservation obligatoire, places limitées. +33 6 72 96 34 29 alex

Cavagnac

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Cavagnac, Lot Autres Lieu Cavagnac Adresse Ville Cavagnac lieuville Cavagnac Departement Lot

Cavagnac Cavagnac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cavagnac/

One-man show “les Mâles fêteurs” Cavagnac 2022-04-02 was last modified: by One-man show “les Mâles fêteurs” Cavagnac Cavagnac 2 avril 2022 Cavagnac Lot

Cavagnac Lot