ONE MAN SHOW – LE PETIT DERNIER D'OLIVIER DE BENOIST
Place Champ de Foire La Scène Ernest Lambert
Châtenois
2022-05-21 20:30:00

Châtenois Vosges Châtenois À chaque fois qu’Olivier de Benoist a un enfant, il fait un one-man-show. Comme il en a eu un quatrième, il revient avec un nouveau spectacle.

Après avoir beaucoup parlé de sa belle-mère et de sa femme dans ses premiers spectacles, Olivier de Benoist a décidé de se fâcher avec les seuls membres de sa famille qui le supportaient encore : ses enfants.

Dans cette véritable ode à la contraception qu’est « Le Petit Dernier », ODB vous prodiguera moult conseils puisés dans son expérience de père de quatre charmants bambins. Car si avoir un enfant a de bons côtés tout le monde se rappelle de la joie intense ressentie lorsque votre enfant dit pour la première fois « Papa », « Maman » ou « Je m’en vais, j’ai pris un appart » -, il n’en reste pas moins que le supporter pendant plus de 18 ans n’est pas une sinécure. Jeune couple en âge de procréer, ce spectacle pourrait bien vous empêcher de faire une erreur. Ou confirmer que vous en avez fait une ! contact@ccov.fr +33 3 29 94 55 61 http://www.ccov.fr/ ©CCOV

