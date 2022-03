ONE-MAN SHOW : JULIEN STRELZYK : SANTÉ ! Réchicourt-le-Château Réchicourt-le-Château Catégories d’évènement: Moselle

Réchicourt-le-Château

ONE-MAN SHOW : JULIEN STRELZYK : SANTÉ ! Réchicourt-le-Château, 12 mars 2022, Réchicourt-le-Château. ONE-MAN SHOW : JULIEN STRELZYK : SANTÉ ! salle socio-éducative 1 rue Haute Chambre Réchicourt-le-Château

2022-03-12 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-12 22:30:00 22:30:00 salle socio-éducative 1 rue Haute Chambre

Réchicourt-le-Château Moselle Réchicourt-le-Château Il est allé en immersion dans un hôpital, et un mois plus tard il sort son médicament à effets secondaires désirables : le Strelzyk contenant du Paracétrodrôle. Son diagnostic : bloc opératoire, urgences, infirmières, médecins… Tout est passé en revue, même les hypocondriaques sont conquis ! “Soirée Humour”, samedi 12 mars 2022, organisée par l’association “Chorale Mélodie” Réchicourt le Château. Réservation avant le 10 mars. Placement libre. Ouverture des portes à 20h00. Début du spectacle 20h30. Crêpes offertes après le spectacle. Boissons à la vente. Renseignements et réservations : 06 06 44 82 86 +33 6 06 44 82 86 https://my.weezevent.com/melodierechicourt Libre de droits – Darko Stojanovic pour Unsplash

salle socio-éducative 1 rue Haute Chambre Réchicourt-le-Château

dernière mise à jour : 2022-02-26 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Réchicourt-le-Château Autres Lieu Réchicourt-le-Château Adresse salle socio-éducative 1 rue Haute Chambre Ville Réchicourt-le-Château lieuville salle socio-éducative 1 rue Haute Chambre Réchicourt-le-Château Departement Moselle

Réchicourt-le-Château Réchicourt-le-Château Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rechicourt-le-chateau/

ONE-MAN SHOW : JULIEN STRELZYK : SANTÉ ! Réchicourt-le-Château 2022-03-12 was last modified: by ONE-MAN SHOW : JULIEN STRELZYK : SANTÉ ! Réchicourt-le-Château Réchicourt-le-Château 12 mars 2022 Moselle Réchicourt-le-Château

Réchicourt-le-Château Moselle