One Man Show : Harold Barbé dans Deadline Six-Fours-les-Plages, 19 mars 2022, Six-Fours-les-Plages. One Man Show : Harold Barbé dans Deadline Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

2022-03-19 19:00:00 19:00:00 – 2022-03-19 Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Six-Fours-les-Plages Var Six-Fours-les-Plages Faire des blagues le soir quand on a enterré des gens le matin, ça n’est pas simple. http://www.fantaisie-prod.com/ Théâtre Daudet 208 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Six-Fours-les-Plages

