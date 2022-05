One man show Guillaume Meurice, 8 octobre 2022, .

One man show Guillaume Meurice

2022-10-08 21:00:00 21:00:00 – 2022-10-08

Guillaume Meurice est votre candidat à l’élection présidentielle 2022 ! Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublé d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Guillaume Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul l’avenir de la France du futur. Réservation uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Guillaume Meurice est votre candidat à l’élection présidentielle 2022 ! Celui de la réconciliation nationale. Certes, le quinquennat qui se termine a été d’une incroyable réjouissance doublé d’une réussite totale. Certes, les autres prétendants brillent par leur génie, leur honnêteté, leur altruisme. Mais Guillaume Meurice veut aller plus loin, plus vite, plus haut, plus fort. Il a des propositions pour le pays et incarne à lui seul l’avenir de la France du futur. Réservation uniquement par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Magali R

dernière mise à jour : 2022-05-18 par