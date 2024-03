One man show “Fouad Reeves” Riec-sur-Bélon, vendredi 17 mai 2024.

One man show “Fouad Reeves” Riec-sur-Bélon Finistère

Entre stand up et seul en scène, Fouad Reeves nous raconte des situations hilarantes où chacun pourra se retrouver collègues de bureau, famille, couple et rêves d’enfants. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 20:30:00

fin : 2024-05-18 22:30:00

3 Rue du Presbytère

Riec-sur-Bélon 29340 Finistère Bretagne

