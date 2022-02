ONE MAN SHOW FOCUS – VÉRINO Lunéville Lunéville Catégories d’évènement: Lunéville

Meurthe-et-Moselle

ONE MAN SHOW FOCUS – VÉRINO Lunéville, 26 mars 2022, Lunéville. ONE MAN SHOW FOCUS – VÉRINO Lunéville

2022-03-26 20:30:00 20:30:00 – 2022-03-26 21:40:00 21:40:00

Lunéville Meurthe-et-Moselle Lunéville FOCUS c’est simple, conscient du monde dans lequel on vit et concentré pour en sortir ce qu’il y a de meilleur, enfin… de plus marrant. billetterie@theatredeluneville.fr +33 3 83 76 48 60 http://www.theatredeluneville.fr/ Julien Weber

Lunéville

dernière mise à jour : 2021-08-30 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS

Détails Catégories d’évènement: Lunéville, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Lunéville Adresse Ville Lunéville lieuville Lunéville Departement Meurthe-et-Moselle

Lunéville Lunéville Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luneville/

ONE MAN SHOW FOCUS – VÉRINO Lunéville 2022-03-26 was last modified: by ONE MAN SHOW FOCUS – VÉRINO Lunéville Lunéville 26 mars 2022 Lunéville Meurthe-et-Moselle

Lunéville Meurthe-et-Moselle