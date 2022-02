One man show « F/Acteur Studio » Plougasnou, 26 mars 2022, Plougasnou.

One man show « F/Acteur Studio » Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou

2022-03-26 – 2022-03-26 Salle municipale 37 rue de Primel

Plougasnou Finistère Plougasnou

« F/Acteur Studio » seul en scène de Damien Jaouen

Spectacle / humour / théâtre

Damien Jaouen revient dans son fief de Plougasnou pour deux représentations exceptionnelles de son spectacle F/Acteur Studio. Rires et émotions seront au rendez-vous, et vous le serez vous ?

Connaissez-vous votre facteur ? Connaissez-vous l’homme derrière l’uniforme et les rêves nichés sous sa casquette ?

Saviez-vous que le facteur, comme l’acteur, délivre des messages et que de l’un à l’autre, il n’y a qu’un pas ?

F/Acteur Studio franchit ce pas et met en scène un homme qui met sa vie en jeu. En jeu d’enfant, car c’est bien d’un rêve de gosse dont on parle ici : devenir acteur !

Alors comme tous les bons jeux d’enfants, F/Acteur Studio se raconte en riant. En riant un peu des autres, mais surtout de soi. Dans ce seul en scène, Damien Jaouen raconte le parcours qui l’a conduit ici et maintenant, face au public.

Auteur : Damien Jaouen, Bertrand Pineau

Artiste : Damien Jaouen

Metteur en scène : Marion-Praline Michel, Bertrand Pineau

Durée : 1h environ

Placement libre – 150 places

Billetterie/Réservation en ligne : www.billetreduc.com/286773/evt.htm

Tarifs : 10€

Page Facebook de l’événement : https://facebook.com/events/s/facteur-studio-a-plougasnou-/460536332458603

Page de l’artiste : www.facebook.com/FActeur-Studio-109995950599230

Mail : damien.jaouen.acteur@gmail.com

damien.jaouen.acteur@gmail.com

« F/Acteur Studio » seul en scène de Damien Jaouen

Spectacle / humour / théâtre

Damien Jaouen revient dans son fief de Plougasnou pour deux représentations exceptionnelles de son spectacle F/Acteur Studio. Rires et émotions seront au rendez-vous, et vous le serez vous ?

Connaissez-vous votre facteur ? Connaissez-vous l’homme derrière l’uniforme et les rêves nichés sous sa casquette ?

Saviez-vous que le facteur, comme l’acteur, délivre des messages et que de l’un à l’autre, il n’y a qu’un pas ?

F/Acteur Studio franchit ce pas et met en scène un homme qui met sa vie en jeu. En jeu d’enfant, car c’est bien d’un rêve de gosse dont on parle ici : devenir acteur !

Alors comme tous les bons jeux d’enfants, F/Acteur Studio se raconte en riant. En riant un peu des autres, mais surtout de soi. Dans ce seul en scène, Damien Jaouen raconte le parcours qui l’a conduit ici et maintenant, face au public.

Auteur : Damien Jaouen, Bertrand Pineau

Artiste : Damien Jaouen

Metteur en scène : Marion-Praline Michel, Bertrand Pineau

Durée : 1h environ

Placement libre – 150 places

Billetterie/Réservation en ligne : www.billetreduc.com/286773/evt.htm

Tarifs : 10€

Page Facebook de l’événement : https://facebook.com/events/s/facteur-studio-a-plougasnou-/460536332458603

Page de l’artiste : www.facebook.com/FActeur-Studio-109995950599230

Mail : damien.jaouen.acteur@gmail.com

Salle municipale 37 rue de Primel Plougasnou

dernière mise à jour : 2022-02-08 par