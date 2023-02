One man show de Paulo Vendéen Salle des Griottons Cluny Catégories d’Évènement: Cluny

Saone-et-Loire 15 15 EUR Bien plus qu’un spectacle, c’est une thérapie !

Venez découvrir le One Man Show de Paulo.

Fous rires garantis, avec un accent de vérité. Réservez dès maintenant vos places sur le site : paulo-officiel / rubrique Cluny ou par Weezevent.

Evènement organisé par l’association Sonorisation Animation 1000 Eclairs. 1000eclairs@gmail.com https://my.weezevent.com/paulo-a-travers-chanps-29-avril-2023-cluny Salle des Griottons Rue des Griottons Cluny

