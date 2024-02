One man show de Lukas Picot à la Guinguette Dorlisheim, vendredi 22 mars 2024.

One man show de Lukas Picot à la Guinguette Dorlisheim Bas-Rhin

Découvrez Lukas PIcot, qui pendant une heure parle avec sincérité tout en humour et émotion

Premier One man show à la guinguette à Dorlisheim !

Découvrez pendant plus d’une heure, un show mélangeant humour et émotion.

Finaliste de Moselle à un incroyable talent, révélation de l’humour 2019, retrouvez Lukas picot à la guinguette pour une soirée déjantée ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 21:30:00

fin : 2024-03-22 23:30:00

Zone de Loisirs du trèfle

Dorlisheim 67120 Bas-Rhin Grand Est guinguettedorlisheim@gmail.com

