2023-01-21 20:30:00 – 2023-01-21 22:30:00

Morbihan Organisé à l’Ecusson par Rire en Breizh, Laurent Chandemerle fête ses 30 ans de scène. L’imitateur breton vous fait rire avec les voix de Bénabar, Christophe Maé, Benoît Poelvoorde, Jamel Debbouze ou encore Daniel Prévost. A 20h30. +33 6 12 08 79 70 http://rireenbreizh.com/ Rue de l’Ecusson Centre culturel L’Ecusson Josselin

